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Запуск беспилотников запретили в Москве

Решение принято на заседании оперативного штаба столицы.

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С 3 мая 2023 года в Москве введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛ). Исключение составят только те, которые используются по решениям органов государственной власти.

Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», – написал в своем Telegram-канале столичный градоначальник.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме того, было принято решение об усилении работы по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению граждан и организаций к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.

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Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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За РулемПономарева Дарина
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