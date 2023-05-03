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В Белоруссии (снова!) продают арестованный беспилотник

Сейчас его пытаются продать примерно за миллион российских рублей, и это в 2,5 раза дешевле, чем при первой попытке.

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В Республике Беларусь на продажу выставили беспилотный электромобиль, и это уже четвертая попытка сбыть прогрессивное транспортное средство. Имущество продается за долги, а должником, которому оно принадлежит, является ООО «Технологии «Великого камня».

В объявлении беспилотная машина значится как арестованное имущество. Делом занимается орган принудительного исполнения (ОПИ ГУ юстиции Миноблисполкома) в лице судебного исполнителя.

Источник уточняет, в предыдущие три раза, когда машина выставлялась на торги, купить ее желающих не нашлось. Впервые беспилотник выставлялся на аукцион в августе 2022 года за 95 900 белорусских рублей, это примерно 2,6 млн в рублях российских.

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Затем машина продавалась еще дважды: за 76 720 и 57 540 белорусских рублей. Сейчас она выставлена за 38 360 белорусских рублей, что в 2,5 раза меньше первоначальной цены.

Эту машину презентовали в индустриальном парке «Великий камень» в мае 2020 года. Она создана по технологиям компании из Сингапура. Эксплуатационная скорость в беспилотном режиме (есть и ручной) – 25 км/ч. Запас хода – 180 км, полная зарядка – 4 часа.

Источник: abw.by

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За РулемИннокентий Кишкурно
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