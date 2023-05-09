10 вещей, которые всегда нужно возить в машине

Они позволят чувствовать себя комфортно и безопасно в дорожной пробке.

Попасть в дорожный затор можно где угодно – в городе, на загородной трассе, да даже на соседней улице по пути домой.

Что же возить с собой в машине на случай многокилометровых и многочасовых пробок?

1. Обычная питьевая вода. Без газа. И лучше возить не одну большую бутылку, а две или три маленьких. Это спасет от жажды, которая неизбежна даже в не самый жаркий день, да еще когда нервничаешь в пробке.

2. Перекус. Снеки, батончики, хлебцы, конфеты, шоколад — все, что моментально утоляет чувство голода.

3. Средства гигиены: влажные и обычные салфетки, антибактериальный гель для рук.

4. Если нет в авто кондиционера или вдруг он внезапно перестанет работать, пригодится автомобильный вентилятор, питающийся от прикуривателя.

5. Массажная подушка для шеи. Что называется – совместить приятное с полезным, и стресс снять, и расслабляющую процедуру для спины сделать.

6. Зарядное устройство для смартфона.

7. Фонарик может пригодиться, если вдруг пробка ночная и мало ли спустит колесо.

8. Наличные деньги. Особенно пригодятся на трассе – расплатиться по карте или через QR-код на смартфоне возможность есть не везде и не всегда.

9. Аптечка. Ее надо укомплектовать не только обязательным набором, но и лекарствами, выписанными врачами.

10. Канистра с бензином. Это уже на самый крайний случай, до которого не следует доводить.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: АиФ

Фото: wikimedia/Raysonho