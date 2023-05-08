Владельца электрокара развели на замену масла

Дилер Mercedes-Benz, сотворивший такое, говорит, что это была «невинная ошибка».

Известно, что электромобили дешевле и проще в обслуживании, поскольку в них гораздо меньше движущихся частей, чем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

Поэтому можете себе представить удивление владельца электрического Mercedes-Benz EQA, когда он увидел в счете «замену моторного масла и фильтра».

В электромобилях не нужно менять моторное масло или масляный фильтр, потому что у них нет двигателя внутреннего сгорания.

Произошло это в Мельбурне (Австралия), в дилерском центре 3 Point Motors. О «замене масла и фильтра» мужчина написал в социальных сетях – за эти работы вместе с расходниками с него хотели взять 700 австралийских долларов (37 тысяч рублей!).

«Проблема в том, что этот автомобиль полностью электрический. Мне заменили масло и масляный фильтр на полностью электрическом автомобиле. Не гибридном — полностью электрический», — говорит владелец электромобиля.

Представители дилерского центра назвали это «невинной ошибкой» при печати счета.

«Сотрудник 3 Point Motors случайно выбрал неправильный код работы при печати счета за обслуживание электромобилей», – сказал представитель.

Дилерский центр извинился перед владельцем электромобиля и выставил правильный счет.

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