Владельца электрокара развели на замену масла
Известно, что электромобили дешевле и проще в обслуживании, поскольку в них гораздо меньше движущихся частей, чем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.
Поэтому можете себе представить удивление владельца электрического Mercedes-Benz EQA, когда он увидел в счете «замену моторного масла и фильтра».
В электромобилях не нужно менять моторное масло или масляный фильтр, потому что у них нет двигателя внутреннего сгорания.
Произошло это в Мельбурне (Австралия), в дилерском центре 3 Point Motors. О «замене масла и фильтра» мужчина написал в социальных сетях – за эти работы вместе с расходниками с него хотели взять 700 австралийских долларов (37 тысяч рублей!).
«Проблема в том, что этот автомобиль полностью электрический. Мне заменили масло и масляный фильтр на полностью электрическом автомобиле. Не гибридном — полностью электрический», — говорит владелец электромобиля.
Представители дилерского центра назвали это «невинной ошибкой» при печати счета.
«Сотрудник 3 Point Motors случайно выбрал неправильный код работы при печати счета за обслуживание электромобилей», – сказал представитель.
Дилерский центр извинился перед владельцем электромобиля и выставил правильный счет.
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Фото: кадр из фильма «Форсаж»
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