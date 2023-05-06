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Новые Tesla Roadster появились в продаже

Откуда они взялись? Ни за что не угадаете.

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В продаже появились три новых экземпляра Tesla Roadster. Как оказалось, они с 2010 года простояли в грузовых контейнерах в Китае.

Машины изначально были куплены одним человеком и доставлены в порт Китая, но затем покупатель от них отказался. Вот так они и остались стоять без пробега и даже в опломбированном виде.

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Нынешний владелец хочет 150 тысяч долларов (примерно 12,4 миллиона рублей) за все три автомобиля, что не выглядит большой цифрой в свете их редкости (Tesla Roadster за 2008-2011 годы выпущена тиражом 2000 экземпляров), но нужно иметь в виду, что с такими застоявшимися машинами могут возникнуть проблемы, особенно с электромобилями, ведь их батареи могут деградировать.

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Источник: Gruber Motors

Фото: Tesla

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