Новые Tesla Roadster появились в продаже
В продаже появились три новых экземпляра Tesla Roadster. Как оказалось, они с 2010 года простояли в грузовых контейнерах в Китае.
Машины изначально были куплены одним человеком и доставлены в порт Китая, но затем покупатель от них отказался. Вот так они и остались стоять без пробега и даже в опломбированном виде.
Нынешний владелец хочет 150 тысяч долларов (примерно 12,4 миллиона рублей) за все три автомобиля, что не выглядит большой цифрой в свете их редкости (Tesla Roadster за 2008-2011 годы выпущена тиражом 2000 экземпляров), но нужно иметь в виду, что с такими застоявшимися машинами могут возникнуть проблемы, особенно с электромобилями, ведь их батареи могут деградировать.
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Источник: Gruber Motors
Фото: Tesla
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