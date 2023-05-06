В Россию завезли аналог бюджетного кроссовера Renault

Цены довольно щадящие.

В России начали продавать аналог бюджетника Renault Kwid – электромобиль Dongfeng EV EX1 Facelifting Pro.

Габариты машины 3732х1597х1515 мм. Колесная база 2423 мм. Мощность электромотора 45 л.с., крутящий момент 125 Нм. Батарея на 27,17 кВтч, согласно паспортным данным, позволит проехать на одном заряде до 331 км (цикл CLTC). Привод передний, спереди подвеска McPherson, сзади – балка. Задние тормоза барабанные.

Машину обещают привезти под заказ за 1-1,5 месяца по цене 1,3 миллиона рублей (включая доставку, пошлины, СБКТС и ЭПТС).

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Источник: Quto

Фото: Renault, CarNewsChina