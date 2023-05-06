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Спрос на Tesla падает, несмотря на снижение цен

Пришлось даже остановить производство.

За РулемЭксперт рассказал о российской машине за 500 тысяч рублей

Компании Tesla пришлось остановить производство в Китае с 29 апреля до 4 мая из-за падения спроса на электромобили. Не помогло даже снижение цен в рамках «ценовой войны».

Компания приурочила остановку к одному из государственных праздников Китая – Дню труда. В прошлые годы производство не останавливалось даже ради празднования Нового года, главного местного праздника.

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При непрерывной работе компания могла бы произвести 264 тысячи машин, но теперь эта цифра составит лишь 200-210 тысяч. Более того, по словам инсайдеров, дальше паузы будут дольше и чаще.

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Источник: Autoevolution

Фото: Tesla

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За РулемПшенин Владимир
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