Спрос на Tesla падает, несмотря на снижение цен
Пришлось даже остановить производство.
Компании Tesla пришлось остановить производство в Китае с 29 апреля до 4 мая из-за падения спроса на электромобили. Не помогло даже снижение цен в рамках «ценовой войны».
Компания приурочила остановку к одному из государственных праздников Китая – Дню труда. В прошлые годы производство не останавливалось даже ради празднования Нового года, главного местного праздника.
При непрерывной работе компания могла бы произвести 264 тысячи машин, но теперь эта цифра составит лишь 200-210 тысяч. Более того, по словам инсайдеров, дальше паузы будут дольше и чаще.
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Источник: Autoevolution
Фото: Tesla
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