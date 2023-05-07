В продаже появился новый автомобиль по цене iPhone
Несмотря на мизерную стоимость, он рассчитан на четверых.
В продаже появилась новая машина за 1400 евро (126 тысяч рублей). За цену iPhone на AliExpress предлагают маленький электромобиль.
К автомобилям Chang Li CL-JP можно отнести с большой натяжкой, это скорее квадрицикл. Он разгоняется всего лишь до 30 км/ч и сможет проехать на одном заряде от 40 до 100 км.
Тем не менее, несмотря на малые габариты (2400х1200х1620 мм), машина вмещает четверых. Но, учитывая ширину, поместится там не каждый.
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Источник: Telegram-канал «Контрольная закупка»
Фото: depositphotos, Chang Li
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