В продаже появился новый автомобиль по цене iPhone

Несмотря на мизерную стоимость, он рассчитан на четверых.

В продаже появилась новая машина за 1400 евро (126 тысяч рублей). За цену iPhone на AliExpress предлагают маленький электромобиль.

К автомобилям Chang Li CL-JP можно отнести с большой натяжкой, это скорее квадрицикл. Он разгоняется всего лишь до 30 км/ч и сможет проехать на одном заряде от 40 до 100 км.

Тем не менее, несмотря на малые габариты (2400х1200х1620 мм), машина вмещает четверых. Но, учитывая ширину, поместится там не каждый.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал «Контрольная закупка»

Фото: depositphotos, Chang Li