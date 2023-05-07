Volkswagen Polo закончились у дилеров

Остаются китайские аналоги.

У московских дилеров Volkswagen закончились калужские лифтбеки Polo. Это подтверждает и официальный дистрибьютор Volkswagen Group Rus.

Решения предлагают разные: кто-то готов продать вместо Polo китайский Kaiyi E5, кто-то – Volkswagen Lavida, причем цену на последний обещают опустить ниже двух миллионов при покупке за наличные.

В других городах Polo найти все еще можно, но машин осталось немного. 15 дилеров предлагают 37 автомобилей 2022 года выпуска по ценам от 1,8 до 2,4 миллиона рублей.

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Источник: Газета.ру

Фото: Volkswagen