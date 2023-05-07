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Volkswagen Polo закончились у дилеров

Остаются китайские аналоги.

За РулемРоссияне срочно скупают машины

У московских дилеров Volkswagen закончились калужские лифтбеки Polo. Это подтверждает и официальный дистрибьютор Volkswagen Group Rus.

Решения предлагают разные: кто-то готов продать вместо Polo китайский Kaiyi E5, кто-то – Volkswagen Lavida, причем цену на последний обещают опустить ниже двух миллионов при покупке за наличные.

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В других городах Polo найти все еще можно, но машин осталось немного. 15 дилеров предлагают 37 автомобилей 2022 года выпуска по ценам от 1,8 до 2,4 миллиона рублей.

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Источник: Газета.ру

Фото: Volkswagen

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

За РулемБезымянный
Volkswagen Polo  2015/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

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