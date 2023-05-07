Volkswagen Polo закончились у дилеров
У московских дилеров Volkswagen закончились калужские лифтбеки Polo. Это подтверждает и официальный дистрибьютор Volkswagen Group Rus.
Решения предлагают разные: кто-то готов продать вместо Polo китайский Kaiyi E5, кто-то – Volkswagen Lavida, причем цену на последний обещают опустить ниже двух миллионов при покупке за наличные.
В других городах Polo найти все еще можно, но машин осталось немного. 15 дилеров предлагают 37 автомобилей 2022 года выпуска по ценам от 1,8 до 2,4 миллиона рублей.
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Источник: Газета.ру
Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske