В Германии изобрели машину, которая прослужит 50 лет
Немецкий стартап e.Volution представил почти вечный автомобиль. По задумке, кроссвэн Space прослужит аж 50 лет.
Однако для достижения этого показателя придется каждые 5 лет проводить практически капитальный ремонт, заменяя основные узлы, а сложность работ такова, что может дойти до отправки на завод.
Во сколько обойдется такое обслуживание, пока не уточняется, ведь и машина до серии не дошла. Ну а сам автомобиль хотят продавать по подписке с тарифом примерно 1000 евро в месяц.
Space – электромобиль длиной 4,1 (5 мест) или 4,9 метра (8 мест). Силовая установка – два электромотора по 190 л.с., емкость батареи 40 кВтч. Пробег на одной зарядке до 150 км. В качестве опций будут солнечные панели или ДВС, с которым можно будет проехать уже 750 км.
Производство должно стартовать в 2025 году.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: e.Volution
Фото: e.Volution
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен