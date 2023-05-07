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В Германии изобрели машину, которая прослужит 50 лет

Но безбедной жизни все же не получится…

За РулемНовый Hyundai будет всеми силами притворяться старым

Немецкий стартап e.Volution представил почти вечный автомобиль. По задумке, кроссвэн Space прослужит аж 50 лет.

Однако для достижения этого показателя придется каждые 5 лет проводить практически капитальный ремонт, заменяя основные узлы, а сложность работ такова, что может дойти до отправки на завод.

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Во сколько обойдется такое обслуживание, пока не уточняется, ведь и машина до серии не дошла. Ну а сам автомобиль хотят продавать по подписке с тарифом примерно 1000 евро в месяц.

За Рулем

Space – электромобиль длиной 4,1 (5 мест) или 4,9 метра (8 мест). Силовая установка – два электромотора по 190 л.с., емкость батареи 40 кВтч. Пробег на одной зарядке до 150 км. В качестве опций будут солнечные панели или ДВС, с которым можно будет проехать уже 750 км.

За Рулем

Производство должно стартовать в 2025 году.

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Источник: e.Volution

Фото: e.Volution

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемПшенин Владимир
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