Вечный огонь из Москвы путешествует по планете

Он уже доставлен в Чили в рамках акции ОНФ «Огонь памяти».

Акция ОНФ «Огонь памяти» стартовала 5 мая. В ходе акции активисты Народного фронта доставляют в различные уголки планеты лампады с частичкой Вечного огня из Александровского сада, где он горит в память о погибших во время Великой Отечественной войны советских людях — защитниках Отечества. Акция поможет тем, кто хотел бы побывать около Вечного огня, но не имеет возможности посетить Москву.

В этом году частичкам огня предстоит преодолеть расстояние в 75 715 км. Из них 61 260 км – самолетом и 14 455 км – автомобилями и поездами.

Уже второй год акция имеет международный статус и проводится совместно с федеральным агентством «Россотрудничество». Частицы Вечного огня отправляются не только в города и села России, но и в другие страны – в этом году их 13. Одну из таких лампадок помог доставить в Чили наш коллега, директор рекламного бюро «За рулем» Степан Кузьменко:

«Завтра в посольстве России передаем еще три лампады с Вечным огнем от Кремлевской стены послам из Венесуэлы, Никарагуа, Кубы и одну лампаду для отправки ее в русский храм в Антарктиду», – сообщил Степан Кузьменко.

И, конечно, Вечный огонь будет доставлен в регионы России, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Еще больше информации об акции «Огонь памяти» — в телеграм-канале Народного фронта.