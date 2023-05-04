Что покажут на Красной площади 9 мая 2023 года
Мы увидим более 150 единиц военной техники – от исторических до новейших образцов.
Военный парад, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, традиционно начнется 9 мая в 10:00 утра. Транслировать его будут многие телеканалы, в том числе через интернет – на своих сайтах.
День Победы – наш государственный праздник, нерабочий день, и посмотреть парад смогут все желающие. Те, кто все же будет работать, смогут посмотреть запись парада. А там будет на что посмотреть – по Красной площади в этом году проедет более 150 единиц техники. Без самолетов и вертолетов тоже не обойдется.
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Танки и бронемашины:
- Т-34-85, созданный на базе легендарного советского танка Т-34;
- Т-14 «Армата», который используется в разведке, а также для корректировки огня ракетных комплексов и артиллерийских установок;
- Т-72Б3 – основной боевой танк, выпуск которого начался в 2011 году;
- «Соратник» – мини-разведчик с дистанционным управлением, имеющий конструкцию, аналогичную с танком «Калашник»;
- БМП-3, считающаяся лучшей боевой машиной пехоты в мире;
- «Терминатор» – боевая машина, до сих пор не имеющая аналогов;
- «Тигр» – внедорожный бронеавтомобиль, имеющий множество модификаций;
- БТР-82А – бронетранспортер, стоящий на вооружении с 2013 года;
- «Курганец-25» – многоцелевая платформа на гусеничном ходу;
- «Тайфун-К» – бронеавтомобиль повышенной защищенности;
- БТР-МДМ «Ракушка» – уникальный десантируемый плавающий бронетранспортер.
Артиллерийское и зенитное вооружение:
- «Торнадо» – комплекс, который принципиально не поставляется в другие страны (он способен менять позицию сразу же после выпуска ракет, что сводит его уязвимость к нулю);
- Бук-М2, способный поражать крылатые ракеты, самолеты и вертолеты;
- «Флокс» – самоходное артиллерийское орудие с уникальным уровнем наведения;
- Тор-М2 – тактический зенитный комплекс, способный воевать в любую погоду;
- 2С28 – интеллектуальное зенитное оружие, легкое и мобильное;
- «Искандер-М» – знаменитый ракетный комплекс для уничтожения вражеских систем ПВО;
- С-400 – зенитная ракетная система, противостоящая даже средствам воздушно-космического нападения.
Авиация:
- Су-25 – штурмовик для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов по заданным координатам;
- А-100 – новейшая разработка для разведки с интеллектуальными системами, молниеносно находящими противника на местности;
- МиГ-31 – самый универсальный истребитель-перехватчик, способный выполнять боевые задачи в любое время дня и ночи на любых высотах и при любых метеоусловиях;
- КА-62 – самый неуязвимый в мире вертолет, способный летать абсолютно бесшумно, причем на скоростях до 300 км/ч;
- Су-57 – истребитель пятого поколения.
Не пропустите главное торжественное событие страны!
- Путин обещал еще больше танков: количество танков РФ будет более чем в три раза превышать количество танков у Украины.
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Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
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Кирилл Панов
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