Что покажут на Красной площади 9 мая 2023 года

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Мы увидим более 150 единиц военной техники – от исторических до новейших образцов.

За РулемНАТОвские машины переходят на сторону России

Военный парад, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, традиционно начнется 9 мая в 10:00 утра. Транслировать его будут многие телеканалы, в том числе через интернет – на своих сайтах.

День Победы – наш государственный праздник, нерабочий день, и посмотреть парад смогут все желающие. Те, кто все же будет работать, смогут посмотреть запись парада. А там будет на что посмотреть – по Красной площади в этом году проедет более 150 единиц техники. Без самолетов и вертолетов тоже не обойдется.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Танки и бронемашины:

За РулемВ зону СВО отправились бронированные снайперы
  • Т-34-85, созданный на базе легендарного советского танка Т-34;
  • Т-14 «Армата», который используется в разведке, а также для корректировки огня ракетных комплексов и артиллерийских установок;
  • Т-72Б3 – основной боевой танк, выпуск которого начался в 2011 году;
  • «Соратник» – мини-разведчик с дистанционным управлением, имеющий конструкцию, аналогичную с танком «Калашник»;
  • БМП-3, считающаяся лучшей боевой машиной пехоты в мире;
  • «Терминатор» – боевая машина, до сих пор не имеющая аналогов;
  • «Тигр» – внедорожный бронеавтомобиль, имеющий множество модификаций;
  • БТР-82А – бронетранспортер, стоящий на вооружении с 2013 года;
  • «Курганец-25» – многоцелевая платформа на гусеничном ходу;
  • «Тайфун-К» – бронеавтомобиль повышенной защищенности;
  • БТР-МДМ «Ракушка» – уникальный десантируемый плавающий бронетранспортер.

Артиллерийское и зенитное вооружение:

За РулемСтарые танки Т-54 – им нашли новое применение
  • «Торнадо» – комплекс, который принципиально не поставляется в другие страны (он способен менять позицию сразу же после выпуска ракет, что сводит его уязвимость к нулю);
  • Бук-М2, способный поражать крылатые ракеты, самолеты и вертолеты;
  • «Флокс» – самоходное артиллерийское орудие с уникальным уровнем наведения;
  • Тор-М2 – тактический зенитный комплекс, способный воевать в любую погоду;
  • 2С28 – интеллектуальное зенитное оружие, легкое и мобильное;
  • «Искандер-М» – знаменитый ракетный комплекс для уничтожения вражеских систем ПВО;
  • С-400 – зенитная ракетная система, противостоящая даже средствам воздушно-космического нападения.

Авиация:

За РулемВ России начались госиспытания новых БТР и БМП
  • Су-25 – штурмовик для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов по заданным координатам;
  • А-100 – новейшая разработка для разведки с интеллектуальными системами, молниеносно находящими противника на местности;
  • МиГ-31 – самый универсальный истребитель-перехватчик, способный выполнять боевые задачи в любое время дня и ночи на любых высотах и при любых метеоусловиях;
  • КА-62 – самый неуязвимый в мире вертолет, способный летать абсолютно бесшумно, причем на скоростях до 300 км/ч;
  • Су-57 – истребитель пятого поколения.

Не пропустите главное торжественное событие страны!

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

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За РулемКирилл Панов
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