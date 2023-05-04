Что покажут на Красной площади 9 мая 2023 года

Мы увидим более 150 единиц военной техники – от исторических до новейших образцов.

Военный парад, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, традиционно начнется 9 мая в 10:00 утра. Транслировать его будут многие телеканалы, в том числе через интернет – на своих сайтах.

День Победы – наш государственный праздник, нерабочий день, и посмотреть парад смогут все желающие. Те, кто все же будет работать, смогут посмотреть запись парада. А там будет на что посмотреть – по Красной площади в этом году проедет более 150 единиц техники. Без самолетов и вертолетов тоже не обойдется.

Танки и бронемашины:

Т-34-85, созданный на базе легендарного советского танка Т-34;

Т-14 «Армата», который используется в разведке, а также для корректировки огня ракетных комплексов и артиллерийских установок;

Т-72Б3 – основной боевой танк, выпуск которого начался в 2011 году;

«Соратник» – мини-разведчик с дистанционным управлением, имеющий конструкцию, аналогичную с танком «Калашник»;

БМП-3, считающаяся лучшей боевой машиной пехоты в мире;

«Терминатор» – боевая машина, до сих пор не имеющая аналогов;

«Тигр» – внедорожный бронеавтомобиль, имеющий множество модификаций;

БТР-82А – бронетранспортер, стоящий на вооружении с 2013 года;

«Курганец-25» – многоцелевая платформа на гусеничном ходу;

«Тайфун-К» – бронеавтомобиль повышенной защищенности;

БТР-МДМ «Ракушка» – уникальный десантируемый плавающий бронетранспортер.

Артиллерийское и зенитное вооружение:

«Торнадо» – комплекс, который принципиально не поставляется в другие страны (он способен менять позицию сразу же после выпуска ракет, что сводит его уязвимость к нулю);

Бук-М2, способный поражать крылатые ракеты, самолеты и вертолеты;

«Флокс» – самоходное артиллерийское орудие с уникальным уровнем наведения;

Тор-М2 – тактический зенитный комплекс, способный воевать в любую погоду;

2С28 – интеллектуальное зенитное оружие, легкое и мобильное;

«Искандер-М» – знаменитый ракетный комплекс для уничтожения вражеских систем ПВО;

С-400 – зенитная ракетная система, противостоящая даже средствам воздушно-космического нападения.

Авиация:

Су-25 – штурмовик для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов по заданным координатам;

А-100 – новейшая разработка для разведки с интеллектуальными системами, молниеносно находящими противника на местности;

МиГ-31 – самый универсальный истребитель-перехватчик, способный выполнять боевые задачи в любое время дня и ночи на любых высотах и при любых метеоусловиях;

КА-62 – самый неуязвимый в мире вертолет, способный летать абсолютно бесшумно, причем на скоростях до 300 км/ч;

Су-57 – истребитель пятого поколения.

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Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»