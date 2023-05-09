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Jeep избавляется от пикапа Gladiator

Но не по своей воле.

За РулемMercedes-Benz прощается с CLS

Уже в конце июня из европейского конфигуратора исчезнет пикап Jeep Gladiator. Официальных причин не называют, но, скорее всего, дело в несоответствии модели новым экологическим требованиям.

Сейчас на европейском рынке модель предлагается только с турбодизелем V6 (3 л, 264 л.с., 600 Нм), 8-ступенчатой АКПП, полным приводом с понижающим рядом и блокировкой заднего межколесного дифференциала.

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На прощание потребителям предложат особую версию Farout Final Edition с богатой комплектацией (диодная оптика, кожаный салон, виртуальная комбинация приборов, адаптивный круиз-контроль и т.д.) и расширенной цветовой гаммой. Цена – от 79 600 евро (6,8 миллиона рублей).

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Источник: L`Argus

Фото: Jeep

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За РулемПшенин Владимир
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