В Европе испугались китайских автомобилей
Аналитики считают, что европейские производители могут потерять до 7 млрд евро в год.
Китайские электромобили представляют серьезную угрозу для автопроизводителей из Западной Европы и могут стать причиной упущенной выгоды в размере 7 млрд евро ежегодно к 2030 году.
Предлагается сразу несколько вариантов решения возникающих проблем: стимуляция создания материалов и технологий для изготовления тяговых батарей в Европе, разрешение на производство китайских автомобилей, а также установление взаимных тарифов на ввоз электромобилей из Китая.
Импорт китайских электромобилей – серьезная угроза: он модет стоить ЕС более 24 млрд евро в 2030 году, что составляет 0,15% ВВП.
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Источник: Automotive News Europe
Фото: Haval
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