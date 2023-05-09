В Европе испугались китайских автомобилей

Аналитики считают, что европейские производители могут потерять до 7 млрд евро в год.

Китайские электромобили представляют серьезную угрозу для автопроизводителей из Западной Европы и могут стать причиной упущенной выгоды в размере 7 млрд евро ежегодно к 2030 году.

Предлагается сразу несколько вариантов решения возникающих проблем: стимуляция создания материалов и технологий для изготовления тяговых батарей в Европе, разрешение на производство китайских автомобилей, а также установление взаимных тарифов на ввоз электромобилей из Китая.

Импорт китайских электромобилей – серьезная угроза: он модет стоить ЕС более 24 млрд евро в 2030 году, что составляет 0,15% ВВП.

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Источник: Automotive News Europe

Фото: Haval