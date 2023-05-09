Дилеры Volvo теперь торгуют другими машинами
В России появились в продаже автомобили китайского бренда Lynk & Co. У этой марки есть в распоряжении 7 моделей, и все они основаны на платформах Volvo. Возможно, именно поэтому автомобили и появились в салонах шведской марки во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве.
Ассортимент пока состоит из двух кроссоверов: Lynk & Co 09 (флагман, аналог Volvo XC90 длиной 5042 мм) и более компактный Lynk & Co 05.
09 предлагается в двух версиях: «мягкий гибрид» MHEV (2 л, 254 л.с. плюс стартер-генератор, 8-ступенчатая АКПП и полный привод) за 7-7,7 млн рублей и подключаемый гибрид с тем же турбомотором и автоматом, вращающими передние колеса, и электромотором на 177 л.с., установленным на задней оси. Цена такой машины уже 7,9-8,4 млн рублей.
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Источник: Quto
Фото: Lynk & Co
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