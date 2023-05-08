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Omoda S5: уже у дилеров

Машины пока завезли только в одной комплектации.

За РулемНовый седан Omoda S5 для России: фото

У дилеров Omoda появились седаны S5 в базовой версии Life. Цена на такой автомобиль с атмосферным двигателем объемом 1,5 л (113 л.с.) и вариатором составляет 2 159 900 рублей.

Оснащение включает АБС, систему стабилизации, круиз-контроль, датчик света, бесключевой доступ, обогрев передних сидений, дистанционный запуск двигателя, атмосферную подсветку салона, виртуальную комбинацию приборов и т.д.

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Автомобилей в более богатых комплектациях пока нет. Можно оформить предзаказ, но официальные продажи, по словам сотрудников дилера, стартуют в мае-июне.

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Источник: Российская газета

Фото: Omoda

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За РулемПшенин Владимир
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