Omoda S5: уже у дилеров
Машины пока завезли только в одной комплектации.
У дилеров Omoda появились седаны S5 в базовой версии Life. Цена на такой автомобиль с атмосферным двигателем объемом 1,5 л (113 л.с.) и вариатором составляет 2 159 900 рублей.
Оснащение включает АБС, систему стабилизации, круиз-контроль, датчик света, бесключевой доступ, обогрев передних сидений, дистанционный запуск двигателя, атмосферную подсветку салона, виртуальную комбинацию приборов и т.д.
Автомобилей в более богатых комплектациях пока нет. Можно оформить предзаказ, но официальные продажи, по словам сотрудников дилера, стартуют в мае-июне.
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Источник: Российская газета
Фото: Omoda
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