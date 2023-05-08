Omoda S5: уже у дилеров

Машины пока завезли только в одной комплектации.

У дилеров Omoda появились седаны S5 в базовой версии Life. Цена на такой автомобиль с атмосферным двигателем объемом 1,5 л (113 л.с.) и вариатором составляет 2 159 900 рублей.

Оснащение включает АБС, систему стабилизации, круиз-контроль, датчик света, бесключевой доступ, обогрев передних сидений, дистанционный запуск двигателя, атмосферную подсветку салона, виртуальную комбинацию приборов и т.д.

Автомобилей в более богатых комплектациях пока нет. Можно оформить предзаказ, но официальные продажи, по словам сотрудников дилера, стартуют в мае-июне.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Фото: Omoda