Дорога на дачу может обернуться штрафом. И вот за что

Следует освежить в памяти правила перевозки крупногабаритных грузов. Но есть еще несколько нарушений, которые можно совершить ненароком.

Так, за отсутствие полиса ОСАГО грозит штраф в размере 800 рублей, штрафовать могут один раз в сутки. Предъявить полис можно с экрана смартфона. Но если показать полис по каким-то причинам невозможно, а сам полис оформлен, штраф составит 500 рублей, напомнила адвокат Елена Кудерко. Телефон может сесть в любой момент, поэтому распечатку полиса все же желательно иметь в бардачке.

Следует также помнить о правилах перевозки крупногабаритных предметов – груз не должен выступать более одного метра в длину и 40 см в ширину от габаритов транспортного средства. Выступающие части должны быть снабжены сигнальными обозначениями «крупногабаритный груз», а в темное время суток дополнительно спереди – фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета. Наказание за неправильную перевозку варьируется от штрафа 1,5 тыс. рублей до лишения права управлять транспортным средством на срок до четырех месяцев.

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Перевозка людей вне кабины автомобиля – нарушение, штраф за которое составляет 1 тыс. рублей. Даже если у пассажиров возникнет желание высунуться из окна или люка автомобиля, важно знать, что это не только опасно, но и может быть накладно для кошелька водителя.

Ближе к даче люди расслабляются и часто полагают, что дать порулить на проселочной дороге ребенку или взрослому, не имеющему прав, нестрашно. Однако это серьезное нарушение: штраф для владельца авто составит 30 тыс. рублей, а для начинающего водителя – 5 тыс. рублей.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: depositphotos.com