Суд разъяснил, почему не виновник аварии должен возмещать ущерб после ДТП

Пострадавшая считала, что водитель и собственник должны отвечать солидарно.

Гражданка Черных* на своей Honda Accord столкнулась с Волгой, которой управлял гражданин Калетовский*. Виноватым признали мужчину, но на момент столкновения полиса ОСАГО у него не было. Дело осложнилось тем, что машина принадлежала не ему: владелицей считалась Анна Ламовая*.

Согласно заключению независимой технической экспертизы, которую заказала пострадавшая, ремонт Хонды оценили в 466 291 рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Черных обратилась в суд, подав иск как к виновнику аварии Калетовскому, так и к собственнице машины, посчитав, что ущерб они должны возмещать оба.

Суд первой инстанции решил, что платить должен виновник аварии, и взыскал с Калетовского в пользу истца 445 844 руб. ущерба и расходы на оплату услуг оценщика и представителя (12 658 руб.).

Однако апелляция и кассация не согласились с этим решением и определили, что эту же сумму пострадавшей Черных выплатить нужно, только сделать это должна Ламовая. По закону обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности.

ВС с ними согласился и указал, что возместить вред обязан владелец автомобиля. То есть тот, кому ТС принадлежит на праве собственности, пока не установлено, что владение перешло другому лицу. Нет оснований полагать, что владельцем автомобиля в момент аварии был Калетовский. То, что он был за рулем в момент аварии, — не основание считать его собственником. Поэтому в данном случае ущерб должна возмещать владелица Волги, то есть Ламовая.

*Имена и фамилии участников спора изменены редакцией

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Источник: Право.ру

Фото: Depositphotos