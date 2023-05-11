Мишустин рассказал, что ускорит строительство автотрасс
Глава Правительства Михаил Мишустин считает, что работа по многим проектам «Автодора» может быть ускорена, если задействовать все имеющиеся у госкомпании инструменты. Свое мнение он высказал на встрече с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко.
Нужно соизмерять эффекты и затраты, и с этой меркой нужно подходить к вопросам, связанным с будущей эксплуатацией того, что построено, добавил премьер.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
При создании «Автодора» стояла задача привлечь внебюджетные средства в строительство, для этого создавали «некоторое количество инструментов». Компания работает с кредитными организациями, с институтами развития.
Очень важно задействовать смежников, для того чтобы все отрасли, которые повышают спрос на дорожное строительство, вместе с частным капиталом для наших людей делали удобные качественные дороги. В этом основа работы», – подчеркнул Мишустин.
Он также отметил, что возведение новых дорог должно сопровождаться и строительством необходимой людям инфраструктуры – то есть дороги должны быть обеспечены хорошей связью и сервисами.
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Источник: ТАСС
Фото: mos.ru
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