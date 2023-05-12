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Экоактивисты сорвали ежегодное собрание VW бомбардировкой тортами

К нескольким обвинениям, уже звучавшим ранее, добавилось еще одно – на одном из его заводов используется принудительный труд.

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Около дюжины протестующих заблокировали движение к месту проведения мероприятия, утверждая, что VW несет ответственность за «решения, наносящие ущерб климату». В 2021 году в Германии на Volkswagen подали в суд за недостаточное внимание к борьбе с изменением климата.

Протестующие утверждают, что Volkswagen, будучи одним из крупнейших автопроизводителей в мире, получает значительную часть своей прибыли от автомобилей, наносящих вред окружающей среде. Компания также была замешана в скандале, получившем название дизельгейт, когда обнаружилось, что тесты на вредные выбросы были подтасованы, что способствовало, по словам митингующих, сокращению продолжительности жизни людей во всем мире.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Во время митинга протестующие переключили свое внимание на методы работы Volkswagen. Один из экоактивистов бросил торт в Ханса Дитера Пётша, председателя правления Porsche SE и наблюдательного совета Volkswagen. Пётш ловко увернулся от торта, но сам инцидент попал на видео.

Другие протестующие держали плакаты с надписями «Фольксваген = Принудительный труд» и «Покончим с уйгурским принудительным трудом».

Ранее завод Volkswagen в Синьцзяне подвергся тщательной проверке в связи с предполагаемым применением принудительного труда. Это совместное предприятие с SAIC, и правозащитные организации и эксперты ООН обвинили поставщиков автопроизводителя в использовании такой трудовой практики. (Уйгуры – представители религиозных меньшинств, которые подвергаются давлению правительственных органов Китая.) Впрочем, власти Китая это решительно отвергают.

В Фольксвагене неоднократно отрицали, что на заводе используется принудительный труд, но обвинения продолжают сыпаться.

Крупные акционеры компании, такие как Deka Investment и Union Investment, призвали VW провести независимый внешний аудит завода и его поставщиков, чтобы гарантировать отсутствие в автомобилях деталей, изготовленных с использованием принудительного труда.

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Источник: Carcoops

Фото: Unsplash

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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