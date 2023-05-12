В Москву везут новые электробусы. Их количество вас поразит

Поставки электробусов КАМАЗ продолжатся до декабря 2024 года.

Как сообщалось ранее, весь парк такси и автобусов Москвы планируется перевести на электротягу. Очередной масштабный шаг в этом направлении сделан. ПАО «КАМАЗ» и ГУП «Мосгортранс» заключили двухлетний контракт на поставку и сервисное обслуживание 1000 электробусов.

Поставки электробусов КАМАЗ начались с апреля 2023 года и продолжатся по декабрь 2024 года. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, собирать электробусы КАМАЗ будут в Москве на заводе СВАРЗ, причем первые 40 машин уже собраны. Общая стоимость соглашения составляет 63,3 млрд рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Согласно условиям этого соглашения, ежемесячно на маршруты Москвы будет выходить по 50 новых электробусов.

КАМАЗ планирует поставлять технику в «антисанкционной» комплектации. Источник упоминает полностью электрическую климатическую систему и использование тяговых накопителей увеличенной емкости, дающих запас хода в 90 км.

Всего же с учетом закупок электробусов ЛиАЗ к концу 2024 года ГУП «Мосгортранс» получит 1200 новых электрических машин. В результате этого их доля на московских маршрутах превысит 35%. Заметим, что это несколько ниже, чем анонсировалось ранее.

В конце прошлого года по улицам столицы курсировало 1050 электробусов, которые обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров.

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Источник: ktt-magazine.ru

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»