ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
В Москву везут новые электробусы. Их количество вас поразитВ Москву везут новые электробусы. Их количество вас поразит
Поставки электробусов КАМАЗ продолжатся до...
Топ-5 лучших автомобилей для дачи в 2023-мТоп-5 лучших автомобилей для дачи в 2023-м
Какой новый автомобиль лучше всего подойдет для...
Экоактивисты сорвали ежегодное собрание VW бомбардировкой тортамиЭкоактивисты сорвали ежегодное собрание VW бомбардировкой тортами
К нескольким обвинениям, уже звучавшим ранее,...

В Москву везут новые электробусы. Их количество вас поразит

Поставки электробусов КАМАЗ продолжатся до декабря 2024 года.

За Рулем6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди

Как сообщалось ранее, весь парк такси и автобусов Москвы планируется перевести на электротягу. Очередной масштабный шаг в этом направлении сделан. ПАО «КАМАЗ» и ГУП «Мосгортранс» заключили двухлетний контракт на поставку и сервисное обслуживание 1000 электробусов.

Поставки электробусов КАМАЗ начались с апреля 2023 года и продолжатся по декабрь 2024 года. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, собирать электробусы КАМАЗ будут в Москве на заводе СВАРЗ, причем первые 40 машин уже собраны. Общая стоимость соглашения составляет 63,3 млрд рублей.

За Рулем

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Согласно условиям этого соглашения, ежемесячно на маршруты Москвы будет выходить по 50 новых электробусов.

КАМАЗ планирует поставлять технику в «антисанкционной» комплектации. Источник упоминает полностью электрическую климатическую систему и использование тяговых накопителей увеличенной емкости, дающих запас хода в 90 км.

Всего же с учетом закупок электробусов ЛиАЗ к концу 2024 года ГУП «Мосгортранс» получит 1200 новых электрических машин. В результате этого их доля на московских маршрутах превысит 35%. Заметим, что это несколько ниже, чем анонсировалось ранее.

В конце прошлого года по улицам столицы курсировало 1050 электробусов, которые обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ktt-magazine.ru

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0