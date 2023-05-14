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Бронированный кемпер Overlanding? Дайте два!

У него есть не только броня, но и система фильтрации воздуха, прибор ночного видения и отпугивающий медведей спрей.

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Существует множество кемперов для экстремального отдыха, но такой мы видим впервые. Даже всякие вариации на тему зомби-апокалипсиса меркнут перед ним.

Знакомьтесь – ELE от компании Mammoth Overland, который предлагает немного иной взгляд на приключения и отдых. ELE, если вы не смотрели фильм-катастрофу конца 1990-х годов «Столкновение с бездной», то это аббревиатура, обозначающая «Событие уровня вымирания» (Extinction Level Event).

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Кемпер имеет бронированную переднюю часть и защитные пластины под днищем. Вход – через двери, сделанные по принципу дверей на подводной лодке. Они делают кемпер совершенно герметичным.

На крыше есть люк, который ведет на смотровую площадку, с которой вы можете запустить дрон для разведки. Но и это еще не все.

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В кемпере есть система фильтрации воздуха, картриджей которой хватит на шесть месяцев. Также установлена система камер ночного видения – на телескопической штанге, что дает обзор на 360 градусов.

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Если кто-то попытается приблизиться к вашему кемперу, то вы одним нажатием кнопки можете активировать систему защиты от медведей. Она испортит воздух вокруг кемпера, и тут кто угодно сбежит. Если этого мало, то в кемпере есть ящик для хранения оружия, который вы можете наполнить по своему усмотрению.

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Кроме всего этого кемпер оснащен 100 литровым резервуаром для пресной воды, системой ее фильтрации и четырьмя литий-ионно-фосфатными батареями емкостью 100 ампер-часов, заряда которых кемперу хватает на 20 часов. Подзарядка батарей происходит во время движения или от солнечных панелей. Но есть и бензиновый генератор.

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Также внутри вы найдете 32-дюймовый телевизор, Starlink для подключения к Интернету, радиосистему и кондиционер.

Кроме этого, есть кухня с раковиной и плитой на две конфорки. Правда она снаружи. Там же, снаружи, закреплен складной навес для отдыха на свежем воздухе.

Стоимость Mammoth Overland ELE составляет от 67 000 долларов или от 5 млн рублей.

Фото: Mammoth Overland

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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