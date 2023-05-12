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Отдохнуть бюджетно у моря? Такие варианты есть

Несмотря на значительный рост цен, возможность недорого съездить в отпуск все же осталась.

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Российский союз туриндустрии (РСТ) провел анализ цен на отдых на морских курортах России и нашел варианты, которые по карману большинству россиян.

Самым бюджетным направлением по всему Краснодарскому краю, по данным МТС Travel (член РСТ), оказался Туапсинский район. В поселках Джубга, Бжид, Агой средний чек за ночь сейчас составляет от 1100 до 1800 рублей. Низкая средняя цена также зафиксирована в селах Сукко в пригороде Анапы и Дивноморское в Геленджике – там бронируют жилье в среднем за 2 тыс. рублей в сутки.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Еще один бюджетный вариант – курорты на берегу Азовского моря. Например, в станице Голубицкой средняя цена бронирования за ночь составляет 2100 рублей, в городах Темрюк и Ейск сейчас бронируют жилье за 2400 рублей в сутки.

На Балтийском побережье, в Калининградской области также есть пляжные курорты, предлагающие недорогое размещение. Один из таких – Куршская Коса, где жилье сейчас бронируют в среднем за 3600 рублей в сутки.

Я не вижу каких-то сильно выраженных перекосов по ценам. Заметно подорожали лишь очень популярные, традиционно востребованные отели уровня 4-5*. Здесь можно говорить о среднем росте в 30%, хотя есть объекты, подорожавшие гораздо больше. Но все цены на остальные отели и гостевые дома, в том числе в Краснодарском крае, подросли менее чем на 10%», – рассказала коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.
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Источник: Пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash

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