Руль-штурвал, мессенджеры, игры на дисплее: что еще необычного есть в новом Атоме

Прототип автомобиля уже представили общественности.

Отечественный бренд Атом планирует летом 2025 года начать массовые продажи своего первого электромобиля.

Основные технические характеристики уже известны.

Расскажем подробнее, чем удивил салон электрокара.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Руль-штурвал

В салоне Атома у водителя есть все шансы почувствовать себя пилотом самолета: физических кнопок там по минимуму, управление функциями – через сенсорный дисплей. При этом экран расположен прямо на руле машины, который больше напоминает настоящий штурвал.

Мультимедиа

Мультимедийная система, помимо управления различными функциями автомобиля, позволяет использовать мессенджеры, продвинутую навигацию и даже играть в игры на экране сенсорного дисплея. Последняя опция наверняка из-за соображений безопасности будет доступна только во время стоянки.

Новые приложения, как для смартфона

На электрокаре дебютирует Atomverse – маркетплейс программных решений. Он даст возможность внешним разработчикам размещать созданные ими приложения, улучшая или создавая те или иные функции или сценарии Атома. Например, можно будет загружать в машину новые голоса для мультимедийной системы.

От хакеров и угона

За киберзащиту автомобиля отвечает команда «Лаборатории Касперского», которая разработала специальный шлюз безопасности на базе операционной системы KasperskyOS. Такое решение должно защитить электромобиль от хакерского взлома и позволит безопасно обновлять программное обеспечение.

Системы помощи водителю

Пакет систем помощи водителю ADAS (аdvanced driver-assistance systems) включает в себя такие функции, как удержание в полосе, ассистент следования в пробке, автоматическая парковка. Также предусмотрена система распознавания дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров.

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Источник: Autonews