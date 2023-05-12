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Руль-штурвал, мессенджеры, игры на дисплее: что еще необычного есть в новом Атоме

Прототип автомобиля уже представили общественности.

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Отечественный бренд Атом планирует летом 2025 года начать массовые продажи своего первого электромобиля.

Основные технические характеристики уже известны.

Расскажем подробнее, чем удивил салон электрокара.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Руль-штурвал

В салоне Атома у водителя есть все шансы почувствовать себя пилотом самолета: физических кнопок там по минимуму, управление функциями – через сенсорный дисплей. При этом экран расположен прямо на руле машины, который больше напоминает настоящий штурвал.

Мультимедиа

Мультимедийная система, помимо управления различными функциями автомобиля, позволяет использовать мессенджеры, продвинутую навигацию и даже играть в игры на экране сенсорного дисплея. Последняя опция наверняка из-за соображений безопасности будет доступна только во время стоянки.

Новые приложения, как для смартфона

На электрокаре дебютирует Atomverse – маркетплейс программных решений. Он даст возможность внешним разработчикам размещать созданные ими приложения, улучшая или создавая те или иные функции или сценарии Атома. Например, можно будет загружать в машину новые голоса для мультимедийной системы.

От хакеров и угона

За киберзащиту автомобиля отвечает команда «Лаборатории Касперского», которая разработала специальный шлюз безопасности на базе операционной системы KasperskyOS. Такое решение должно защитить электромобиль от хакерского взлома и позволит безопасно обновлять программное обеспечение.

Системы помощи водителю

Пакет систем помощи водителю ADAS (аdvanced driver-assistance systems) включает в себя такие функции, как удержание в полосе, ассистент следования в пробке, автоматическая парковка. Также предусмотрена система распознавания дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров.

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Источник: Autonews

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