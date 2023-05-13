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Причем не только своей марки.

Инструкторам-проводникам отложат аттестацию

Это потребуется для оптимизации их работы.

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Согласно закону, до 1 июля 2023 года все инструкторы-проводники на активных туристских маршрутах должны пройти аттестацию для продолжения работы. Минэкономразвития хочет перенести аттестацию на год – до 1 июля 2024 года. Предложение уже внесено в Госдуму.

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму, генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов считает, что это позволит оптимизировать работу инструкторов.

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«Предложение Минэкономразвития даст возможность в течение лета провести работу по определению основных важных аспектов в работе инструкторов, в частности, кто и как будет проводить категоризацию маршрутов или их паспортизацию. Предстоит также определить механизм контроля за инструкторами-проводниками и на кого будет возложена эта функция. А также, какое наказание будет предусмотрено за отсутствие аттестации и выход на маршрут без уведомления органов МЧС», – заключил Мамонтов.

В частности, контроль над инструкторами получат инспекторы заповедников и нацпарков. Также они смогут привлекать к ответственности тех, кто окажется на территории ООПТ без сопровождения и, соответственно, без разрешения.

«Нам важно выработать правильный подход к контролю, иначе законопослушные компании окажутся в проигрыше – они будут аттестовать проводников, нести расходы и подвергаться контролю со стороны государства, а «серый» бизнес сможет ничего не тратить и не делать», – дополнил Вадим Мамонтов.

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Источник: Пресс-служба РСТ

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