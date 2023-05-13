В России появился автомобиль дешевле миллиона рублей

И он даже не китайской сборки.

В Cети появилось объявление о продаже Zotye E200. Это китайский электромобиль белорусской сборки. С 2018 года, когда его выпустили, он, по словам продавца, проехал лишь 50 километров.

Длина Zotye E200 — 2,7 м, колесная база — 1810 мм. Внутри два места и багажник. Клиренс 128 мм. В движение машину приводит электромотор, вращающий задние колеса и выдающий 165 Нм момента. Максимальная скорость 110 км/ч, а на батарее емкостью 24 кВтч производитель обещает запас хода 220 км.

На фото заметны защитные пленки на некоторых поверхностях, так что вполне вероятно, что машиной действительно никто не пользовался. За такую сохранность продавец хочет 950 000 рублей.

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Источник: Авто.ру

Фото: depositphotos