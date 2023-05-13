В России появился автомобиль дешевле миллиона рублей

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И он даже не китайской сборки.

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В Cети появилось объявление о продаже Zotye E200. Это китайский электромобиль белорусской сборки. С 2018 года, когда его выпустили, он, по словам продавца, проехал лишь 50 километров.

Длина Zotye E200 — 2,7 м, колесная база — 1810 мм. Внутри два места и багажник. Клиренс 128 мм. В движение машину приводит электромотор, вращающий задние колеса и выдающий 165 Нм момента. Максимальная скорость 110 км/ч, а на батарее емкостью 24 кВтч производитель обещает запас хода 220 км.

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На фото заметны защитные пленки на некоторых поверхностях, так что вполне вероятно, что машиной действительно никто не пользовался. За такую сохранность продавец хочет 950 000 рублей.

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Источник: Авто.ру

Фото: depositphotos

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