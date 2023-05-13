Volvo откладывает производство новых моделей

Причем не только своей марки.

Volvo откладывает производство своего флагманского электрического кроссовера EX90 на полгода: вместо конца 2023 года теперь разговор идет о первой половине 2024 года. В компании объясняют задержку разработкой и тестированием программного обеспечения, которые заняли больше времени, чем предполагалось.

Марка Polestar также заявила о переносе начала выпуска своей модели Polestar 3 с августа нынешнего года на первый квартал 2024 года. В качестве причины бренд ссылается на Volvo, так как эти две модели основаны на одной и той же платформе.

Из-за переносов Polestar также планирует продать за этот год не 80 тысяч автомобилей, а 70, что все равно больше результата 2022 года – 51,5 тысячи штук.

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Источник: Авто.ру

Фото: Volvo