Volvo откладывает производство новых моделей
Volvo откладывает производство своего флагманского электрического кроссовера EX90 на полгода: вместо конца 2023 года теперь разговор идет о первой половине 2024 года. В компании объясняют задержку разработкой и тестированием программного обеспечения, которые заняли больше времени, чем предполагалось.
Марка Polestar также заявила о переносе начала выпуска своей модели Polestar 3 с августа нынешнего года на первый квартал 2024 года. В качестве причины бренд ссылается на Volvo, так как эти две модели основаны на одной и той же платформе.
Из-за переносов Polestar также планирует продать за этот год не 80 тысяч автомобилей, а 70, что все равно больше результата 2022 года – 51,5 тысячи штук.
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Источник: Авто.ру
Фото: Volvo
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