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Tesla Cybertruck не осилил бездорожье (ВИДЕО)

Похоже, на внедорожник машина явно не тянет.

За РулемBMW XM может загореться

В сети появился ролик, в котором очевидцы засняли, как пикап Tesla Cybertruck застрял в грязи Техаса, а точнее, просто в поле. Пользователи даже распознали, что это тот самый пикап, который участвовал в открытии завода аккумуляторов.

Tesla Cybertruck до сих пор испытывается. Он уже много раз попадался очевидцам на фото и видео. Периодически заметно, что прототипы отличаются один от другого, постепенно приближаясь к серийному варианту.

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Известно, что в серии он получит модификации с одним, двумя или тремя электромоторами, с задним или полным приводом. Предварительно, разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а одной зарядки батарей хватит на 400-800 км.

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Источник: Secret Autochannel / YouTube

Фото: Tesla

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