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Асфальт сходит с дорог вместе со снегом

Так высказался губернатор Иркутской области, характеризуя положение дел в регионе.

За РулемНа российских дорогах стало опаснее

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил в своем выступлении по поводу состояния дорожного покрытия, что асфальт с дорог региона сходит вместе со снегом, а также призвал изменить сам подход к содержанию и эксплуатации дорог.

«Мы каждый год по весне латаем ямы, а на следующий год получаем такую же картину, а иногда и хуже», — подытожил Кобзев.

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Губернатор призвал восстанавливать покрытие при помощи современных материалов, вовремя чистить дождеприемники и водопропускные трубы. Кроме того, он отметил, что трещины и выбоины нужно ремонтировать не только весной, но и осенью. А в данный момент в нормативном состоянии находятся 46% дорог опорной сети региона.

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Источник: ircity

Фото: depositphotos

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