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ЦКАД стала еще «умнее»

Там запустили систему распознавания происшествий.

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На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в случае ЧП помощь прибудет незамедлительно. Умная система сможет сама определить место ДТП или если что-то случилось у водителя, например, требуется замена колеса или закончилось топливо. Компьютер в режиме онлайн передаст на пульт информацию. Аварийный комиссар получит об этом уведомление и отправится на место происшествия. Он отвечает за участок дороги около 30 километров. Поэтому доберется до нужной точки в течение 15 минут.

Как рассказал аварийный комиссар компании «Единый оператор» (концерн «Телематика») Станислав Дыков, на панели его микроавтобуса установлено устройство, способное общаться с датчиками, находящимися на дороге.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Чтобы российские трассы «поумнели», нужно сделать «умными» все автомобили, говорят разработчики системы. В ближайшем будущем она поможет перейти к доставке грузов вообще без участия человека.

Источник: Мир 24

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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