Что вытворяет водитель, когда скучно ехать в пробке
8 мая текущего года в Арканзасе (США) две девушки засняли из окна своего автомобиля, как водитель службы экспресс-доставки FedEx «вышивает» из ряда в ряд, причем явно не просто так.
В комментариях было сразу несколько предположений, зачем он это делает. Приводим несколько.
Realicon: «Он, должно быть, мечтает, что он пилот Формулы-1, прогревающий шины».
Вэнь Сонг: «Ему просто скучно. Раньше он работал на Amazon, возил подгузники. Теперь, когда он работает в хорошей компании, у него много лишнего времени».
Более менее внятное объяснение дал пользователь Сети Chet the Bee: «Когда я водил грузовик OTR, я делал так же, чтобы водители не обгоняли справа и не создавали «бутылочное горлышко», когда впереди произойдет слияние дорог.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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