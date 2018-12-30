Формула-1: атмосферники круче турбомоторов?

На вопрос читателя о двигателях для болидов F1, которые использует команда Renault, отвечает эксперт журнала «За рулем».

В материале «Ничего, кроме правды» о Формуле‑1 вы указали, что переход Renault с атмосферников V8 на турбомоторы V6 привел к ухудшению результатов. Как вы думаете, с чем это связано — с конкретными недоработками фирмы или с какими-то иными ­проблемами?

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Об этом сложно судить, не зная деталей. Однако все производители моторов Формулы‑1 были в одинаковых условиях и начинали конструирование двигателей новой конфигурации с нуля. У одних получилось хорошо, у других — нет. А быструю модернизацию (наверняка французы понимали, где и что можно улучшить) долго сдерживали ограничения на доработку моторов.

Вообще, сравнивать разные двигатели, установленные на разные шасси, некорректно. Поэтому мы до сих пор можем лишь предполагать, почему машины с турбомоторами Renault V6 показывали слабые результаты — шасси в этом больше виновато или мотор? Ведь всё, что касается параметров машин, команды скрывают, просачиваются лишь приблизительные данные.

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Фото: Renault