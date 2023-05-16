#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
«Авилон» получил добро на покупку российских активов Volkswagen«Авилон» получил добро на покупку российских активов Volkswagen
Стоимость сделки уже известна.
«Черные ящики» для авто станут обязательными с 2024 года«Черные ящики» для авто станут обязательными с 2024 года
По закону, данные с аварийного регистратора...
Когда в России подешевеют автомобили: мнения экспертовКогда в России подешевеют автомобили: мнения экспертов
Автомобили в России значительно дороже, чем в...

На форуме «Путешествуй!» нам расскажут о красотах Алтайского края

Туристы узнают о новых маршрутах, авторских турах, также на региональной площадке форума их ждет розыгрыш призов и подарков.

За РулемНемецкая писательница отправилась в экспедицию на Ниве (видео)

Один из крупнейших центров туризма России – Алтайский край во второй раз примет участие в российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Рост популярности региона у путешественников во многом связан с открытием новых маршрутов и организацией множества ярких мероприятий.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В Алтайском крае каждый найдет что-то свое: заповедники и ландшафтные парки, пещеры и стоянки древних людей, музеи и курорты. И все путешественники – комфорт и безопасность.

О красотах региона на форуме «Путешествуй!» расскажут «Туристский информационный центр Алтайского края» и один из ведущих туроператоров «ЛБ Тур Алтай».

В зоне лектория состоится презентационная сессия «Алтайский край: все настоящее!», где путешественники узнают о брендовых маршрутах, авторских турах и новых объектах показа. В завершение всех ждет розыгрыш призов и подарков.

Выбрать лучшие идеи для отдыха в Алтайском крае поможет туристический портал «ВизитАлтай».

Узнать об участии региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте мероприятия. Форум пройдет в Москве, в 55-м павильоне ВДНХ, с 8 по 11 июня 2023 года.

Источник, фото: РТФ «Путешествуй!»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0