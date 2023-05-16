На форуме «Путешествуй!» нам расскажут о красотах Алтайского края

Туристы узнают о новых маршрутах, авторских турах, также на региональной площадке форума их ждет розыгрыш призов и подарков.

Один из крупнейших центров туризма России – Алтайский край во второй раз примет участие в российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Рост популярности региона у путешественников во многом связан с открытием новых маршрутов и организацией множества ярких мероприятий.

В Алтайском крае каждый найдет что-то свое: заповедники и ландшафтные парки, пещеры и стоянки древних людей, музеи и курорты. И все путешественники – комфорт и безопасность.

О красотах региона на форуме «Путешествуй!» расскажут «Туристский информационный центр Алтайского края» и один из ведущих туроператоров «ЛБ Тур Алтай».

В зоне лектория состоится презентационная сессия «Алтайский край: все настоящее!», где путешественники узнают о брендовых маршрутах, авторских турах и новых объектах показа. В завершение всех ждет розыгрыш призов и подарков.

Выбрать лучшие идеи для отдыха в Алтайском крае поможет туристический портал «ВизитАлтай».

Узнать об участии региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте мероприятия. Форум пройдет в Москве, в 55-м павильоне ВДНХ, с 8 по 11 июня 2023 года.

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Источник, фото: РТФ «Путешествуй!»