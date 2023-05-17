Почта России тестирует электромобили в регионах

Первые электромашины на почтовой службе появятся в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Почта России уже тестировала различные электромобили в Москве и МО, и тесты показали, что этот транспорт пригоден для решения логистических задач и будет экономически эффективен, сообщает пресс-служба компании.

Теперь начались новые тесты почтовых WOLV FC25 и EVM PRO в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Машины будут работать на внутригородских маршрутах. WOLV FC25 – в курьерской доставке, а EVM PRO – для перевозки почты из сортировочного центра и почтамтов в отделения.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Грузоподъемность китайского WOLV FC25 – 800 кг, скорость – 85 км/ч, запас хода – 200 км, быстрая зарядка за 4-5 часов.

На 70% российский EVM PRO может перевозить до 1 тонны, максимальная скорость – 120 км/ч, запас хода – 300 км, быстрая зарядка за 2 часа.

При эксплуатации почта будет оценивать эффективность перевозки грузов, а также снижение вредного воздействия на окружающую среду и уменьшение шума в жилых массивах.

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Источник: Почта России

Фото: АГН «Москва»