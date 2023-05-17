ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Участники форума «Путешествуй!» получат ценный навыкУчастники форума «Путешествуй!» получат ценный навык
Они научатся создавать продукты креативного...
«Мама, я попал в ДТП» – помните этот развод? Вот как «попал» его исполнитель«Мама, я попал в ДТП» – помните этот развод? Вот как «попал» его исполнитель
Всего за четыре дня аферист собрал с пожилых...
Россиян отправят в автопутешествияРоссиян отправят в автопутешествия
Для привлекательности такого вида отдыха...

Экс-глава Audi признал вину в дизельгейте

Он сожалеет, что допустил махинации.

За РулемЦены на новую Весту: что говорят на АВТОВАЗе и что знаем мы

Бывший руководитель компании Audi Руперт Штадлер стал первым топ-менеджером концерна Volkswagen Group, который полностью признал вину по делу дизельгейта.

Расследование крупного скандала, названного дизельгейтом, началось в 2015 году. Тогда Агентство по охране окружающей среды обвинило немецкий концерн в использовании ПО, которое намеренно занижало показатели уровня вредных выбросов у дизельных автомобилей. О данных махинациях Штадлер знал, мог повлиять на ситуацию, но не сделал этого. О чем теперь сожалеет.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее он заключил с обвинением сделку, согласно которой в случае добровольного признания вины и выплаты штрафа в размере 1,1 млн евро топ-менеджер сможет избежать тюремного заключения и отделается условным сроком.

Руперта Штадлера задержали в 2018 году. В течение нескольких лет он отрицал свое участие в схеме, но изменил показания весной 2023 года.

За Рулем

Источник: Focus Online

Фото: Unsplash, скриншот видео Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0