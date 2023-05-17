Экс-глава Audi признал вину в дизельгейте

Он сожалеет, что допустил махинации.

Бывший руководитель компании Audi Руперт Штадлер стал первым топ-менеджером концерна Volkswagen Group, который полностью признал вину по делу дизельгейта.

Расследование крупного скандала, названного дизельгейтом, началось в 2015 году. Тогда Агентство по охране окружающей среды обвинило немецкий концерн в использовании ПО, которое намеренно занижало показатели уровня вредных выбросов у дизельных автомобилей. О данных махинациях Штадлер знал, мог повлиять на ситуацию, но не сделал этого. О чем теперь сожалеет.

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Ранее он заключил с обвинением сделку, согласно которой в случае добровольного признания вины и выплаты штрафа в размере 1,1 млн евро топ-менеджер сможет избежать тюремного заключения и отделается условным сроком.

Руперта Штадлера задержали в 2018 году. В течение нескольких лет он отрицал свое участие в схеме, но изменил показания весной 2023 года.

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Источник: Focus Online

Фото: Unsplash, скриншот видео Youtube