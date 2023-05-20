BMW выпустит короткометражный фильм с Умой Турман

Но главным героем фильма стал BMW i7 M70, который участвует в первой в мире бесшумной автопогоне.

Премьера нового короткометражного фильма BMW «Спокойствие» состоялась 17 мая на Каннском международном кинофестивале.

В главных ролях остросюжетного короткометражного фильма зрители смогут увидеть известных актрис Пом Клементьефф и Уму Турман.

Героиня фильма передвигается на BMW i7 M70, чтобы убежать от плохих парней на мотоциклах, это сопровождается прекрасным саундтреком, написанным Хансом Циммером, тем человеком, который написал музыку для таких игр, как Inception, Interstellar и Dune и т.д.

BMW i7 M70 должен вписать «Спокойствие» в мировую историю кинематографа, отмечают в компании.

BMW хочет использовать 31,3-дюймовый задний панорамный дисплей i7 в качестве экрана для показа мировой премьеры короткометражного фильма.

Известный как Theatre Screen, этот экран тянется вниз от обшивки потолка и располагается горизонтально по всей ширине интерьера.

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Видео, фото: BMW