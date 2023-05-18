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Стартовали официальные продажи.

Стало известно, сколько будут стоить новые кроссоверы Evolute

В продаже у дилеров они должны появиться в июне.

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Липецкий завод «Моторинвест» уже в мае поставит на конвейер две новые модели – Evolute i-Sky и Evolute i-Jet. Летом они должны появиться в дилерских салонах.

Предварительная стоимость кроссовера i-Sky – 4,5 млн рублей, i-Jet будет стоить 5,5 млн рублей. При этом на обе модели можно получить государственную субсидию, что уменьшит цену на 625 тыс. рублей.

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Evolute i-Sky
Evolute i-Sky

Evolute i-Sky представляет собой перелицованный китайский кроссовер Dongfeng Forthing Thunder. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 204 л.с. (340 Нм), на одном заряде батареи электрокар проедет до 511 км.

Evolute i-Jet
Evolute i-Jet

Evolute i-Jet – также перелицованный китайский автомобиль, паркетник Seres SF5. Оснащен 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность – 646 л.с., а запас хода на электротяге достигает 490 км.

В настоящее время в модельный ряд Evolute входят седан i-Pro по цене от 2 млн рублей и кроссовер i-Joy от 2,5 млн рублей.

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Источник: Autonews

Фото: Evolute

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