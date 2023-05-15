Параллельный импорт не оправдал надежд

Массовый автомобиль подорожал в разы, и покупатель отвернулся.

На схему параллельного импорта возлагали большие надежды, мол, и дефицит автомобилей после ухода из России иностранных брендов восполнит, и конкуренцию создаст, а значит и цены не взлетят. Спустя год участники рынка признаются: поставки автомобилей по схеме параллельного импорта не смогли заменить традиционные схемы, в которых участвуют производители, дистрибьюторы и государство.

По параллельному импорту дилерам невыгодно привозить массовый сегмент, так как модели дешевле 1,5 млн рублей из-за затрат на логистику делают конечную стоимость автомобиля неконкурентной. А для покупателя такое повышение цены становится критичным. Поэтому дилеры готовы привозить автомобили по цене 3-5 млн рублей.

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Эксперты рынка отмечают, что автомобиль получается слишком дорогим, в том числе и из-за ввозных пошлин, которые считаются самыми высокими в мире.

Не урегулирован до конца и вопрос гарантии. В случае параллельного импорта за все отвечает дилер, а потому гарантия предлагается на один-два года по страховке и за дополнительные деньги.

Доля «параллельных» автомобилей в дальнейшем будет только снижаться, особенно в случае усиления санкций, прогнозируют эксперты.

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Источник: Известия

Фото: depositphotos.com