На маршрут в Москве вышла электрическая ГАЗель

Пока это лишь длительные тесты, но в условиях, «максимально приближенных к боевым». Ждем зимы?

Электрическая версия микроавтобуса ГАЗель City появится на столичных улицах. Модификация под названием ГАЗель e-City (или A68R5E по заводскому обозначению) запущена в тестовую эксплуатацию на западе Москвы.

Полностью электрическая машина вмещает 16 пассажиров и оснащена климатической установкой, табло с высоким разрешением, мультимедийным экраном, системой видеонаблюдения и кнопками открывания дверей.

Фактически это следующий шаг после замены автобусов электробусами: по идее столичных властей, новые электро-ГАЗели должны прийти на смену старым машинам с ДВС в автопарках Мосгортранса и частных перевозчиков.

Есть, правда, оговорка: такой транспорт может заменить обычные маршрутки там, где низкий пассажиропоток. Остается понять, сколь успешными окажутся испытания в реальных условиях. Они продлятся до конца февраля следующего года.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Рейс

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»