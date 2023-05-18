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На маршрут в Москве вышла электрическая ГАЗель

Пока это лишь длительные тесты, но в условиях, «максимально приближенных к боевым». Ждем зимы?

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Электрическая версия микроавтобуса ГАЗель City появится на столичных улицах. Модификация под названием ГАЗель e-City (или A68R5E по заводскому обозначению) запущена в тестовую эксплуатацию на западе Москвы.

Полностью электрическая машина вмещает 16 пассажиров и оснащена климатической установкой, табло с высоким разрешением, мультимедийным экраном, системой видеонаблюдения и кнопками открывания дверей.

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Фактически это следующий шаг после замены автобусов электробусами: по идее столичных властей, новые электро-ГАЗели должны прийти на смену старым машинам с ДВС в автопарках Мосгортранса и частных перевозчиков.

Есть, правда, оговорка: такой транспорт может заменить обычные маршрутки там, где низкий пассажиропоток. Остается понять, сколь успешными окажутся испытания в реальных условиях. Они продлятся до конца февраля следующего года.

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Источник: Рейс

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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