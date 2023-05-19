Сколько реально проезжает электрическая ГАЗель? Полный видеообзор новинки
Совсем недавно «За рулем» сообщал, что тестовую эксплуатацию на реальном маршруте в Москве начала электрическая ГАЗель e-City. В будущем московские власти хотят использовать такие машины вместо обычных маршруток на не слишком загруженных маршрутах.
Но приживется ли такой транспорт в столице? Дальность хода ГАЗель e-City составляет 150 километров, но это «по паспорту».
А ведь в реальности за смену электробусу предстоит останавливаться, а затем трогаться как минимум сотню раз. Столько же раз с помощью электропривода открывать и закрывать двери, в темное время суток освещать дорогу фарами. Климатическая система в любое время года должна поддерживать заданную температуру…
Словом, четкий ответ на вопрос из заголовка появится после окончания тестовой эксплуатации, то есть в конце февраля 2024 года.
Впрочем, в этой ГАЗели есть газовые баллоны – они нужны для работы отопителя, он не электрический. И это не единственный любопытный нюанс в новой ГАЗели e-City… Смотрим!
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Источник: MotorProject
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (35)
Достоинства:
Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.
Недостатки:
6 передачи и правда не хватает.
Комментарий:
советую авто