Сколько реально проезжает электрическая ГАЗель? Полный видеообзор новинки

За обычную рабочую смену электробусу предстоит останавливаться, а затем трогаться как минимум сотню раз.

Совсем недавно «За рулем» сообщал, что тестовую эксплуатацию на реальном маршруте в Москве начала электрическая ГАЗель e-City. В будущем московские власти хотят использовать такие машины вместо обычных маршруток на не слишком загруженных маршрутах.

Но приживется ли такой транспорт в столице? Дальность хода ГАЗель e-City составляет 150 километров, но это «по паспорту».

А ведь в реальности за смену электробусу предстоит останавливаться, а затем трогаться как минимум сотню раз. Столько же раз с помощью электропривода открывать и закрывать двери, в темное время суток освещать дорогу фарами. Климатическая система в любое время года должна поддерживать заданную температуру…

Словом, четкий ответ на вопрос из заголовка появится после окончания тестовой эксплуатации, то есть в конце февраля 2024 года.

Впрочем, в этой ГАЗели есть газовые баллоны – они нужны для работы отопителя, он не электрический. И это не единственный любопытный нюанс в новой ГАЗели e-City… Смотрим!

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Источник: MotorProject

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»