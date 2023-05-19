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Skywell представила кроссовер HT-i с запасом хода до 1250 км

Комплектаций гибридного автомобиля три: Comfort, Premium и Luxury.

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Дистрибьютор автомобильной марки Skywell в России официально представил новинку – гибридный среднеразмерный кроссовер HT-i, пробег которого при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит до 1250 км.

Автомобиль оснащен подключаемым гибридным приводом, совмещающим преимущества как электромобиля, так и автомобиля с ДВС.

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Только на одной электрической зарядке HT-i может проехать до 145 км. Этого вполне достаточно для городского жителя со стандартным маршрутом «дом-работа-дом». А для загородных поездок HT-i оснащен ДВС. Максимальный пробег при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит до 1250 км.

«ЭйчТиАй» оснащен литий-ионной батареей емкостью 21,7 кВт·ч в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32,8 кВт·ч в комплектации Luxury. Запас хода HT-i на электромоторе на полностью заряженной батарее составит 81 км в комплектациях Comfort и Premium и 145 км для комплектации Luxury.

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7,9 секунды в комплектациях Comfort и Premium и за 8,2 секунды для Luxury, максимальная скорость равна 170 км/ч.

Бензина на 100 км пути кроссовер расходует 0,8 литра АИ-92 при полностью заряженной батарее и 5,85 и 6,1 литра при разряженной, для комплектаций Comfort/Premium и Luxury соответственно.

Стоимость и описание комплектаций будут объявлены ближе к дате начала продаж.

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Источник, фото: Skywell

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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