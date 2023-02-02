Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России

В России появился новый автомобильный бренд - Skywell. Кроссовер ET5 удивляет - как в положительном, так и в отрицательном ключе.

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— Втыкай кабель в разъем! Пошел ток?

Персонал фирмы готовился к презентации электромобиля ET5 под Сочи. Но ребята принялись не заряжать аккумулятор, а наоборот — разряжать! Они «прикурили» от розетки кроссовера: запитали электрогриль и начали жарить стейки.

Skywell ET5 можно (и нужно) использовать как передвижной источник электроэнергии! Выходная мощность — 2,2 кВт. Электрочайник, гриль, утюг... Для большинства хозяйственных нужд этого будет достаточно. Ни одна машина с ДВС на такое не способна.

Что ж, удивили. Но предлагают нам все-таки машину, а не розетку на колесах. Поездим?

Софт — в доработку

Автомобили Skywell в новинку не только в России, но и в Китае, где они известны под брендом Skyworth. Первые прототипы ET5 были показаны в 2018 году, а более-менее массовое производство началось только два года назад. До этого опыта в автомобилестроении у компании не было. Хорошо ли это? И да, и нет.

Skywell ET5. Цена в России от 4 480 000 ₽

Чувствуется, что в настройке шасси инженеры еще не поднаторели. Подвеска (спереди McPherson, сзади — многорычажка) откровенно расхлябанная. Даже на сравнительно ровных сочинских трассах машина дышит, а уж на подразбитых второстепенных дорожках болтанка ­становится утомительной.

Не хватает и энергоемкости — на ямах то и дело случались пробои. О каком-то удовольствии от езды говорить не приходится. Представители Скайвелла уверяют, что к настройкам подвески привлекали британцев из консалтинговой компании по проектированию и разработке автомобилей Horiba Mira. Если это так, то работу островитяне провалили.

Литий-ионная батарея установлена под полом и весит 442 кг. Алюминиевая защита для нее — опция за 10 тысяч рублей. Клиренс под нижней точкой составляет 159 мм.

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Есть проблема и с тормозами: при наличии АБС колеса на влажном асфальте умудрялись блокироваться, машина шла юзом: я чудом вписался в один из поворотов серпантина, после чего даже не пытался активничать.

Одного раза хватило и для того, чтобы перестать пользоваться помощником спуска с горы: после его активации машина дергается как припадочная и автоматной очередью трещит тормозами. Уж лучше я сам. Софт ездовой электроники надо корректировать.

Открутив декоративные крышки, увидел много свободного пространства. Ничего, скоро сюда добавится традиционный ДВС, и получится гибрид.

И что-то нужно делать с управлением тягой. Даже если плавно тронуть педаль, передние колеса пускаются в пробуксовку. На асфальте, не на снегу! Пройти поворот без «шлифовки» получается не всегда. А когда остановился на гравийном подъеме, то и вовсе не смог стартануть: протектор стирался почем зря, но машина продолжала стоять на месте. Пришлось откатываться назад и брать горку ходом. Тяга обрушивается на колеса лавинообразно — надо поработать над более плавной подачей.

Гибридная версия Второй российской версией станет гибрид — в Китае он предлагается под названием HT-i. Он тоже переднеприводный. Силовой агрегат состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора (110 л. с.) и электродвигателя (176 л. с.), которым ассистирует вариатор. Есть два варианта тяговой батареи: на 21,7 или 32,8 кВт·ч. В последнем случае запас хода (бензин + электричество) достигает 1267 км. На официальном сайте компании указано, что выход на рынок РФ состоится в июне.

Каков запас хода?

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Положение мог бы спасти полный привод, но его нет и не ожидается. В середине года планируется появление гибридной версии. А пока ET5 предлагается только на электротяге.

Синхронный трехфазный двигатель закупается у компании BYD. Мощность составляет 204 л. с., крутящий момент — 320 Н·м. Показатели не запредельные, поэтому лихости Теслы нет и в помине. Но большинству покупателей разгона до сотни за 7,9 с будет более чем достаточно.

С управлением тягой — беда: пройти поворот без шлифовки получается не всегда.

Двери полностью прикрывают пороги: за чистоту брюк можно не опасаться. Коврики с ромбовидной прострочкой — китч.

Им куда важнее хорошая автономность — с полностью заряженной литий-ионной батареей (72 кВт·ч) запас хода достигает 400 км. Это в идеале. Но реальность от нее не так уж и далека: при заряде аккумулятора в 53% трипкомпьютер рисовал вполне оптимистичные 200 км запаса. Неплохо.Но это — в теплом Сочи. В зимнем Екатеринбурге или Ижевске расход был бы существенно выше: неочищенные улицы, печка, обогревы… Кстати, руль у ЕТ5 не греется, равно как и ветровое стекло. Для нашего климата при цене машины от 4,5 млн рублей — не комильфо.

А что с зарядкой?

По правому борту предусмотрено два гнезда: Type‑2 для переменного тока и CCS Combo 2 — для постоянного.

От бытовой розетки декларируемое время зарядки аккумулятора — 12 часов. От быстрой зарядной станции (ЭЗС) — хватит и получаса (от 20 до 80% емкости). Максимальная мощность терминала переменной зарядки — 7 кВт, постоянной — 65 кВт. В инструкции рекомендовано чередовать быструю и медленную зарядку — это увеличит срок службы тяговой батареи. Разумно.

Провод для зарядки от бытовой сети переменного тока идет в базе. Кабель для быстрой зарядки постоянным током надо докупать — в фирменном салоне он предлагается за 20 тысяч рублей.

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ЕТ5 — единственный китайский электромобиль на рынке с лазерно-люминофорными фарами дальнего света. Они бьют на впечатляющие 600 м, но лазерная секция подключается только тогда, когда на дороге нет другого транспорта. То есть редко. Во всех остальных случаях задействованы светодиоды.

Радарный круиз-контроль пришелся по душе своими настройками, а вот функция удержания в полосе слишком ультимативна: нагло вырывает руль из рук.

C-NCAP провален! Недавно проведенный в Китае краш-тест ЕТ5 (там он называется EV6) провалил: из пяти звезд заработана только одна. И если при фронтальном столкновении кузов худо-бедно погасил энергию удара (с полным перекрытием получено 13 баллов из 24‑х, а с половинчатым — 16 из 24‑х), то при боковом ударе не заработано ни одного из 16 баллов. Фиаско!

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