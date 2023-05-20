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Почему мы устаем за рулем и вот как взбодриться правильно

Энергетики и кофе в этом не помогут – надо действовать иначе, говорит эксперт.

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С потеплением начинается сезон автомобильных путешествий. Один из главных вопросов при длительных поездках – как взбодриться за рулем? Можно ли что-то сделать, если появилась усталость, но нужно продолжить путь?

Об этом «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.

За Рулем

В какое время суток быстрее всего устаешь за рулем

По статистике, наибольшее количество аварий случается после полудня, после обеда и в результате накопившейся в течение дня усталости, а также вечером, в интервале 17-20 часов. Ощущение сонливости развивается после обильного приема пищи.

Если говорить про усталость здорового человека за рулем, то она развивается, как правило, спустя 3-4 часа непрерывного вождения. Но есть много нюансов.

Ухудшение видимости, большой поток автомобилей приводят к повышенной нагрузке на периферические отделы сетчатки. Из-за этого в большей мере задействуются зоны мозга, ответственные за периферическое зрение, что быстрее приводит к утомлению.

Особенно утомляет вождение на высокой скорости в сложных условиях: чем выше скорость вождения, тем скорее наступает утомление.

На развитие зрительного и сенсомоторного утомления влияют как системные заболевания – сахарный диабет, инфекции, глазные болезни, в том числе аметропии (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), так и острые состояния – травмы, повреждения.

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Что делать, когда накапливается усталость и появляется желание спать

Прием так называемых энергетиков имеет краткосрочный эффект, после которого наступает еще больше выраженная усталость. Да, действительно, если от водителя требуется преодолеть усталость и вести автомобиль, то нечастый и ситуативный прием энергетика может на время эффективно сработать. Но надо иметь в виду, что после такого приема последует более длительный период восстановления.

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Можно умыться холодной водой либо протереть лицо прохладной влажной салфеткой – таким образом включатся вегетативные порции тройничного нерва, которые заставят организм взбодриться. Также взбодриться поможет ритмичная зажигательная музыка, открытое окно, холодный кондиционер.

Усталость – это нормальная физиологическая реакция организма. Организм имеет естественные системы восстановления, которые сформировались эволюционно и не дают организму погибнуть. Поэтому известная поговорка «сон – лучшее лекарство» имеет глубокий физиологический смысл.

Поэтому, когда появляется ощущение усталости, лучше остановиться и поспать или отдохнуть, как бы трудно это ни было. Вопросы безопасности должны быть на первом месте.

Как еда влияет на утомляемость

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Берите с собой правильный перекус, содержащий белки и сложные углеводы. От фастфуда лучше отказаться – жирные, соленые и сладкие продукты приведут к быстрому утомлению. И обязательно выезжайте в далекий путь после хорошего отдыха, с позитивным настроением и отличными попутчиками – оживленная беседа тоже поможет взбодриться.

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Фото: Depositphotos

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За РулемКирилл Панов
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