BMW сделал странную яхту Icon
Как оказалось BMW давно сотрудничает с производителем лодок Tyde, а результатом партнерства стала лодка Icon. Она дебютировала во время 76-го Каннского кинофестиваля.
Выпущен всего один экземпляр яхты, но в компании утверждают, что корабль готов к серийному производству.
Icon оснащен двумя электродвигателями мощностью 136 лошадиных сил и шестью батареями от BMW i3 общей емкостью 240 кВтч.
Лодка ходит на подводных крыльях, которые поднимают судно над водой во время движения, снижая сопротивление воды и экономя энергию (до 80%). Корабль может двигаться со скоростью 30 узлов (56 км/ч). Запас хода достигает 50 морских миль (92,6 км). Это немного, но для прогулок вдоль побережья хватит.
Icon имеет треугольную форму и заострённый нос. Длина яхты составляет 13,15 метра, а ширина задней части достигает 4,5 метра. Панорамное остекление дает пассажирам отличный обзор.
Капитан управляет лодкой, считывая показания с 32-дюймового сенсорного дисплея с разрешением 6K. Интерфейс похож на систему BMW iDrive и поддерживает голосовые команды. Пассажиры сидят в креслах, вращающихся на 360 градусов.
В BMW считают, что лодка Icon может понравиться частным покупателям или туристическим компаниям.
- У BMW есть секретный туннель, и вот для чего(никто и никогда не жаловался на свет фар машин BMW, а все благодаря этому самому длинному испытательному комплексу BMW Group).
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Фото: BMW
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