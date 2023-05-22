BMW сделал странную яхту Icon

Это интересное транспортное средство представили на 76-м Каннском кинофестивале.

Как оказалось BMW давно сотрудничает с производителем лодок Tyde, а результатом партнерства стала лодка Icon. Она дебютировала во время 76-го Каннского кинофестиваля.

Выпущен всего один экземпляр яхты, но в компании утверждают, что корабль готов к серийному производству.

Icon оснащен двумя электродвигателями мощностью 136 лошадиных сил и шестью батареями от BMW i3 общей емкостью 240 кВтч.

Лодка ходит на подводных крыльях, которые поднимают судно над водой во время движения, снижая сопротивление воды и экономя энергию (до 80%). Корабль может двигаться со скоростью 30 узлов (56 км/ч). Запас хода достигает 50 морских миль (92,6 км). Это немного, но для прогулок вдоль побережья хватит.

Icon имеет треугольную форму и заострённый нос. Длина яхты составляет 13,15 метра, а ширина задней части достигает 4,5 метра. Панорамное остекление дает пассажирам отличный обзор.

Капитан управляет лодкой, считывая показания с 32-дюймового сенсорного дисплея с разрешением 6K. Интерфейс похож на систему BMW iDrive и поддерживает голосовые команды. Пассажиры сидят в креслах, вращающихся на 360 градусов.

В BMW считают, что лодка Icon может понравиться частным покупателям или туристическим компаниям.

У BMW есть секретный туннель, и вот для чего(никто и никогда не жаловался на свет фар машин BMW, а все благодаря этому самому длинному испытательному комплексу BMW Group).

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: BMW