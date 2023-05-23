Дешевле Турции: россиянам предложили альтернативу пляжного отдыха

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За РулемНовый «китаец» или б/у Тигуан за те же деньги: (не)легкий выбор

Компания China Travel предложила российским туристам летние туры в Китай от 79,7 тыс. рублей на человека. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за эти деньги можно отдохнуть на китайском курортном острове Хайнань. В стоимость 10-дневной путевки входит пребывание в отеле и авиаперелет.

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Ранее, в апреле, туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на остров Хайнань. В системе бронирования компании China Travel доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также комбинированные туры с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая.

Также российским путешественникам доступны туры по маршруту Шанхай – Сучжоу – Пекин, но тут цены более существенные – от 145 тыс. рублей с человека. В стоимость путевки входит проживание в четырехзвездочных отелях Пекина и Шанхая, завтраки, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по программе, расходы на авиабилеты, железнодорожный переезд Шанхай – Пекин и медицинская страховка.

Источник: АТОР

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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