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Появилось авиасообщение с Грузией: на чем и когда можно улететь

Названа дата первого за четыре года рейса.

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Авиакомпания «Азимут» получила от Агентства гражданской авиации Грузии разрешение на выполнение чартерных полетов из России. Первый пассажирский рейс из Москвы в Тбилиси запланирован на 19 мая. Вылеты будут осуществляться из аэропорта Внуково, стоимость билета на ближайшие даты – от 25 тыс. рублей в одну сторону.

Как сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, заявки на выполнение рейсов подали пять авиакомпаний. Все они будут рассмотрены «с учетом самых жестких требований к соблюдению международных санкций».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Разрешение на выполнение рейсов в РФ с 20 мая семь дней в неделю также получила авиакомпания Georgian Airways.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

Источник: Известия

Фото: Unsplash

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