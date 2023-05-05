#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Грузия закрывает автомобильную границу с РФГрузия закрывает автомобильную границу с РФ
Проход через КПП будет осуществляться в прежнем...
Готовы ли мы к «народному автомобилю» за 500 тысяч? Мнение «За рулем»Готовы ли мы к «народному автомобилю» за 500 тысяч? Мнение «За рулем»
Создать доступное транспортное средство...
«Москвич» отчитался о продажах в апреле«Москвич» отчитался о продажах в апреле
Реализовано в два раза больше автомобилей, чем...

Грузия закрывает автомобильную границу с РФ

Проход через КПП будет осуществляться в прежнем режиме.

За РулемПолный привод, автомат, ресурс свыше 400 тысяч км: отличный внедорожник за 2 млн

Если вы собрались на майские праздники на автомобиле в Грузию, то следует иметь в виду, что с 5 мая из-за строительно-реабилитационных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс» приостановят работу действующих проездов для легковушек. По сообщению службы доходов грузинского Минфина, ограничения вводятся на один месяц.

С определенными задержками легковые автомобили все же смогут проезжать через проезды, предназначенные для большегрузов.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

При этом передвижение людей через КПП будет происходить в штатном режиме без препятствий.

Уточним, что «Казбеги — Верхний Ларс» является единственным действующим на данный момент пунктом пропуска на границе России и Грузии.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Мукагов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0