Грузия закрывает автомобильную границу с РФ

Проход через КПП будет осуществляться в прежнем режиме.

Если вы собрались на майские праздники на автомобиле в Грузию, то следует иметь в виду, что с 5 мая из-за строительно-реабилитационных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс» приостановят работу действующих проездов для легковушек. По сообщению службы доходов грузинского Минфина, ограничения вводятся на один месяц.

С определенными задержками легковые автомобили все же смогут проезжать через проезды, предназначенные для большегрузов.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

При этом передвижение людей через КПП будет происходить в штатном режиме без препятствий.

Уточним, что «Казбеги — Верхний Ларс» является единственным действующим на данный момент пунктом пропуска на границе России и Грузии.

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Источник: ТАСС

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Мукагов