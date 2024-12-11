В России появилась очень экономичная версия популярного универсала
Битопливная версия Lada Vesta CNG представлена на выставке «Comtrans/Urbantrans»
На выставке коммерческого транспорта «Comtrans/Urbantrans» компания АВТОВАЗ представила прототип универсала Lada Vesta SW Cross CNG, который оснащен газобаллонным оборудованием, работающим на компримированном природном газе (метане).
Lada Vesta SW Cross CNG
Баллоны расположены в нише запасного колеса. ГБО в данном случае – итальянского производства, а не китайского. Уточняется, что на метане данный автомобиль способен проехать до 250 км.
Что касается технической части и оснащения, то под капотом установлен мотор объемом 1,8 литра мощностью 122 л. с., работающий в паре с вариатором. По комплектациям различий со стандартной бензиновой модификацией автомобиля нет.
Согласно прогнозам, версия с ГБО будет на 50-60 тысяч рублей дороже бензинового варианта.
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Лев Стариков
Фото:Данила Козлов / Лев Стариков
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11.12.2024
Фото:Данила Козлов / Лев Стариков
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Комфорт, практичность.
Недостатки:
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
Комментарий:
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.
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