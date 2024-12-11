В России появилась очень экономичная версия популярного универсала

Битопливная версия Lada Vesta CNG представлена на выставке «Comtrans/Urbantrans»

На выставке коммерческого транспорта «Comtrans/Urbantrans» компания АВТОВАЗ представила прототип универсала Lada Vesta SW Cross CNG, который оснащен газобаллонным оборудованием, работающим на компримированном природном газе (метане).

Lada Vesta SW Cross CNG

Баллоны расположены в нише запасного колеса. ГБО в данном случае – итальянского производства, а не китайского. Уточняется, что на метане данный автомобиль способен проехать до 250 км.

Что касается технической части и оснащения, то под капотом установлен мотор объемом 1,8 литра мощностью 122 л. с., работающий в паре с вариатором. По комплектациям различий со стандартной бензиновой модификацией автомобиля нет.

Согласно прогнозам, версия с ГБО будет на 50-60 тысяч рублей дороже бензинового варианта.