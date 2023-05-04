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АВТОВАЗ отчитался о рекордных продажах

Лидером продаж в апреле стала Lada Granta.

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АВТОВАЗ в апреле 2023 года реализовал 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей. Это превысило показатель апреля прошлого года на 225%, а марта 2023 года – на 18,4%.

Главным драйвером продаж Lada в апреле 2023 года стала Granta. Самая доступная модель бренда была продана в количестве 19 899 единиц (+665,9% к апрелю 2022 года и +22,4% к марту 2023 года). Это стало абсолютным рекордом продаж Granta с момента запуска модели в 2011 году», – отмечается в сообщении компании.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Продажи Niva Legend в апреле превысили показатели марта на 25,5%, а апреля 2022 года – на 358,9%. Всего был продан 3391 автомобиль этой модели. Внедорожников Niva Travel был продан 3891 экземпляр (плюс 223,7% к апрелю 2022 года и 4,6% – к марту этого года).

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: depositphotos.com

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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