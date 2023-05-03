Российскому авторынку пообещали рост «после ямы»

Дилеры рассчитывают на увеличение продаж уже во втором квартале 2023 года.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин высказал предположение, что продажи новых автомобилей в России вырастут на 10% во втором квартале текущего года. По его мнению, для этого есть ряд предпосылок.

«В прошлом году это была самая, практически, яма. Я думаю, что мы уже начнем прошлый год обгонять на 10%. Во-первых, благодаря китайцам, плюс АВТОВАЗ новую Весту выпустит, а это массовый автомобиль», — отметил Подщеколдин.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Чтобы достичь таких показателей роста, за три месяца: апрель, май, июнь – должно быть продано более 93 тыс. машин. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), во втором квартале 2022 года в России было продано 84,7 тыс. новых легковых автомобилей и LCV.

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Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»