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Российскому авторынку пообещали рост «после ямы»

Дилеры рассчитывают на увеличение продаж уже во втором квартале 2023 года.

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Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин высказал предположение, что продажи новых автомобилей в России вырастут на 10% во втором квартале текущего года. По его мнению, для этого есть ряд предпосылок.

«В прошлом году это была самая, практически, яма. Я думаю, что мы уже начнем прошлый год обгонять на 10%. Во-первых, благодаря китайцам, плюс АВТОВАЗ новую Весту выпустит, а это массовый автомобиль», — отметил Подщеколдин.

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Чтобы достичь таких показателей роста, за три месяца: апрель, май, июнь – должно быть продано более 93 тыс. машин. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), во втором квартале 2022 года в России было продано 84,7 тыс. новых легковых автомобилей и LCV.

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

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