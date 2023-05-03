Российскому авторынку пообещали рост «после ямы»
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин высказал предположение, что продажи новых автомобилей в России вырастут на 10% во втором квартале текущего года. По его мнению, для этого есть ряд предпосылок.
«В прошлом году это была самая, практически, яма. Я думаю, что мы уже начнем прошлый год обгонять на 10%. Во-первых, благодаря китайцам, плюс АВТОВАЗ новую Весту выпустит, а это массовый автомобиль», — отметил Подщеколдин.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Чтобы достичь таких показателей роста, за три месяца: апрель, май, июнь – должно быть продано более 93 тыс. машин. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), во втором квартале 2022 года в России было продано 84,7 тыс. новых легковых автомобилей и LCV.
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Источник: РИА Новости
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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